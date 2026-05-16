12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

Tangerang dikenal sebagai salah satu kota penyangga Jakarta yang berkembang sangat pesat.

Tidak hanya dipenuhi kawasan hunian modern dan pusat bisnis, kota ini juga memiliki banyak pusat perbelanjaan megah yang menjadi tujuan favorit masyarakat untuk belanja, kuliner, hingga sekadar mencari hiburan di akhir pekan.

Berbagai mall di Tangerang hadir dengan konsep yang berbeda-beda. Ada yang menawarkan pengalaman belanja premium, lifestyle center bernuansa outdoor, hingga pusat hiburan keluarga dengan fasilitas super lengkap.

Tak heran jika mall di kawasan Tangerang selalu ramai dikunjungi setiap harinya. Dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka, berikut rekomendasi mall di Tangerang yang wajib masuk daftar kunjungan Anda pada tahun 2026.

1. Living World Alam Sutera

Living World Alam Sutera menjadi salah satu pusat perbelanjaan favorit masyarakat Tangerang karena konsepnya yang modern dan nyaman.

Mall ini terkenal memiliki area home living terbesar dengan banyak pilihan furnitur, elektronik, hingga perlengkapan rumah tangga.

Selain belanja kebutuhan rumah, pengunjung juga bisa menikmati beragam restoran populer dan area hangout yang nyaman untuk keluarga maupun anak muda.

2. The Breeze BSD City