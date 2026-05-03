Taufiq Ardyansyah
Minggu, 3 Mei 2026 | 22.21 WIB

Ratusan Pemain U-17 Berebut Tiket Akademi Klub Liga 4 BBP FC

Ratusan pemain muda usia 17 tahun mengikuti seleksi akademi klub Liga 4 BPP FC di Stadion Mini Cisauk, Tangerang, Sabtu (2/5). (Istimewa)

JawaPos.com–Ratusan pemain muda usia 17 tahun mengikuti seleksi akademi klub Liga 4 BPP FC di Stadion Mini Cisauk, Tangerang, Sabtu (2/5). Seleksi ini menjadi langkah awal klub dalam menjaring talenta potensial untuk masuk ke sistem pembinaan.

Sejak pagi, antusiasme peserta sudah terlihat. Mereka datang dari berbagai daerah, terutama Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, dengan satu tujuan: menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan tim pelatih.

Dalam proses seleksi, peserta menjalani berbagai tahap. Salah satunya simulasi pertandingan yang menjadi fokus utama penilaian.

Tim pelatih memantau ketat setiap detail permainan. Mulai dari teknik dasar, visi bermain, hingga kemampuan membaca situasi di lapangan.

Pemilik BPP FC Bayu Endaryanto menyebut kegiatan ini sebagai wadah bagi pemain muda untuk menyalurkan bakat. ”Ini bukan acara tertentu, tapi kami ingin membuka kesempatan bagi pemain-pemain muda agar bisa berkembang di klub,” ujar dia.

Bayu menjelaskan, seleksi ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi sejumlah turnamen. Di antaranya Suratin dan Piala Bupati.

”Ke depan kami akan ikut berbagai kompetisi. Ini tahap awal persiapan, dan seleksi kemungkinan masih berlanjut,” tambah Bayu Endaryanto.

Dari sekitar 250 peserta yang mendaftar, manajemen berupaya menjaring pemain terbaik. Tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga sikap menjadi perhatian utama.

”Yang penting punya kemampuan bagus dan attitude yang baik. Itu yang akan kami rekrut,” tegas Bayu.

