18 Tempat Wisata Bernilai Sejarah di Malang yang Cocok buat Liburan Sambil Nambah Wawasan

JawaPos.com – Malang dikenal bukan hanya sebagai kota wisata alam, tetapi juga sebagai kawasan yang kaya akan jejak sejarah dan peninggalan budaya.

Berbagai destinasi wisata sejarah tersebar dari pusat kota hingga pelosok kabupaten, masing-masing menyimpan cerita yang menarik untuk dijelajahi.

Dari candi-candi kuno peninggalan kerajaan Hindu-Buddha hingga museum dengan koleksi benda militer yang langka, semuanya hadir dalam satu kawasan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nagan Tour pada Sabtu (16/5), berikut 18 rekomendasi wisata bernilai sejarah cocok buat liburan di Malang.

1. Candi Singosari

Berlokasi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, candi Hindu-Buddha ini merupakan peninggalan Kerajaan Singasari yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1300 Masehi.

Lokasinya berada di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuno, menciptakan suasana yang dramatis dan berkesan bagi setiap pengunjungnya.

Candi ini pertama kali ditemukan oleh Nicolaus Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa asal Belanda, pada awal abad ke-19.

2. Candi Kidal