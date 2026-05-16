Anti Gerah! Ini 15 Spot Wisata Air Terjun Paling Segar di Malang, Bikin Liburanmu Makin Menenangkan

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai surga wisata air terjun yang menawarkan keindahan dan kesegaran alam yang luar biasa.

Dari air terjun bertingkat, bercabang, hingga yang langsung jatuh ke tepi laut, setiap destinasi menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda.

Suasana hijau, udara segar pegunungan, dan kejernihan air menjadikan wisata air terjun di kawasan ini pilihan liburan yang menyegarkan jiwa.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (15/5), berikut 15 rekomendasi wisata air terjun paling segar buat liburan di Malang.

1. Coban Sewu

Berlokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, air terjun di perbatasan dua kabupaten ini dikenal dengan dua nama, yakni Coban Sewu di sisi utara dan Tumpak Sewu di sisi selatan.

Ketinggiannya mencapai 180 meter dengan bentuk melengkung yang dihiasi ornamen tumbuhan hijau di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat megah dan dramatis.

Banyak aliran air yang mengumpul menjadi satu di titik ini, menghadirkan sensasi kesegaran yang luar biasa bagi setiap pengunjungnya.

2. Coban Cinde