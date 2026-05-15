8 Destinasi Wisata Gratis di Malaysia yang Affordable untuk Liburan Hemat

JawaPos.com - Liburan ke luar negeri sering dianggap mahal, padahal ada banyak destinasi yang tetap ramah di kantong, salah satunya adalah Malaysia. Negara tetangga ini memiliki berbagai tempat wisata gratis yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Melansir dari laman Traveloka Explore dan Bobobox Blog, Kuala Lumpur memiliki banyak spot wisata tanpa tiket masuk, mulai dari taman kota, galeri seni, hingga wisata religi yang populer di kalangan turis lokal maupun mancanegara. Selain hemat, tempat-tempat ini juga cocok untuk hunting foto, healing, hingga menikmati suasana kota tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Karena itu, Malaysia bisa menjadi pilihan liburan affordable bagi traveler yang ingin jalan-jalan hemat tetapi tetap seru. Bahkan, beberapa tempat wisata gratis di Malaysia justru menjadi ikon paling terkenal yang selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap tahunnya.

Berikut adalah 8 rekomendasi tempat wisata gratis di Malaysia yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda:

1. Petronas Twin Towers Liburan ke Malaysia rasanya belum lengkap tanpa melihat Menara Kembar Petronas. Ikon Kuala Lumpur ini menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto, terutama saat malam hari ketika lampu gedung menyala cantik. Area luar Petronas bisa dinikmati gratis sehingga cocok untuk wisata hemat sambil menikmati suasana kota modern Malaysia.

2. KLCC Park Tidak jauh dari Petronas, ada KLCC Park yang sering jadi tempat santai wisatawan. Taman kota ini punya area jogging, taman hijau, hingga pertunjukan air mancur pada malam hari. Banyak traveler datang kesini untuk menikmati suasana kota tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.

3. Batu Caves Batu Caves menjadi salah satu destinasi wisata gratis paling populer di Malaysia. Tempat ini terkenal dengan patung Dewa Murugan berwarna emas dan ratusan anak tangga warna-warni yang Instagramable. Selain wisata religi, tempat ini juga sering jadi spot foto favorit wisatawan lokal maupun mancanegara.

4. Dataran Merdeka Dataran Merdeka merupakan tempat bersejarah yang terkenal di Kuala Lumpur. Area ini sering dikunjungi wisatawan untuk menikmati bangunan klasik peninggalan kolonial Inggris sekaligus melihat suasana pusat kota Malaysia yang ramai dan penuh aktivitas.

5. Masjid Negara Masjid Negara menjadi salah satu wisata religi populer yang bisa dikunjungi gratis. Masjid ini memiliki desain arsitektur modern dengan suasana yang tenang dan nyaman untuk wisata edukasi maupun religi. Banyak wisatawan datang untuk melihat kemegahan bangunan sekaligus menikmati suasana damai di area masjid.