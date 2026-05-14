5 Mall Terlengkap di Kediri dengan Banyak Tenant yang Sediakan Berbagai Kebutuhan

JawaPos.com – Seiring dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, Kediri memiliki mall-mall yang menyediakan berbagai kebutuhan. Mall-mall ini sering jadi tempat favorit warga yang hendak mencari berbagai kebutuhan.

Kehadiran pusat perbelanjaan modern di Kediri semakin memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Tidak hanya menghadirkan tenant fashion dan kuliner, sejumlah mall di Kediri juga menyediakan supermarket, hiburan keluarga, toko elektronik, hingga area nongkrong yang nyaman.

Dengan fasilitas yang semakin lengkap, berikut adalah 5 mall yang menjadi destinasi favorit untuk berbelanja sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

1. Kediri Town Square Kediri Town Square atau Ketos menjadi salah satu mall terbesar dan terlengkap di Kediri. Mall ini memiliki banyak tenant fashion, restoran, coffee shop, bioskop, hingga pusat hiburan keluarga yang ramai dikunjungi setiap hari.

Selain itu, suasana interior yang modern membuat pengunjung nyaman berbelanja maupun sekadar bersantai di area dalam mall.

2. Transmart Kediri Transmart Kediri menawarkan konsep pusat belanja modern yang menggabungkan supermarket, wahana bermain, tenant makanan, hingga toko kebutuhan rumah tangga dalam satu area.

Mall ini cukup populer karena pengunjung dapat memenuhi banyak kebutuhan sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga.

3. Dhoho Plaza Sebagai salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Kediri, Dhoho Plaza tetap menjadi favorit masyarakat karena memiliki tenant yang cukup lengkap. Mulai dari fashion, kebutuhan harian, kuliner, hingga perlengkapan rumah tangga tersedia di tempat ini.