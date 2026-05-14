Tidak Kalah dengan Kota Besar! Intip Deretan Mall Modern di Papua yang Jadi Spot Hangout Terbaiknya Anak Muda

JawaPos.com-Papua dikenal memiliki pesona keindahan alam dan kekayaan budaya khas yang menakjubkan. Provinsi ini memiliki Kota Jayapura sebagai ibukota sekaligus pusat perekonomian yang terus berkembang pesat.

Seiring perkembangannya, Jayapura ternyata sudah memiliki mall dengan fasilitas lengkap dan modern.

Berbagai pusat perbelanjaan tersebut menghadirkan outlet dan tenant dari berbagai brand ternama, termasuk merek internasional yang telah menjadi mitra resmi di mall-mall Jayapura.

Selain menikmati pesona alam dan budaya Papua di sini, anda juga bisa melepas penat dan bersantai di berbagai rekomendasi pusat perbelanjaan yang nyaman.

Mengutip informasi dari laman www.indonesia.travel dan traveloka.com, mall lengkap di Jayapura ini wajib anda datangi bersama keluarga untuk menghabiskan waktu,mencari berbagai kebutuhan, termasuk bersantai menikmati libur panjang dan akhir pekan.

Mal Jayapura

Mal Jayapura berdiri di pusat Kota Jayapura, tepatnya di Jl. Sam Ratulangi. Mal ini merupakan yang terbesar dan terlengkap di Papua. Tidak main-main, mall ini menghadirkan brand -brand ternama. Mulai dari outlet dari converse, the body shop, skechers, sports station, hypermart, butik, dan juga salon kecantikan. Pilihan kulinernya juga cukup beragam, mulai dari marugame udon, Excelso, solaria, sampai AW yang siap menjadi tempat bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Tidak hanya itu, Mal Jayapura juga menyediakan berbagai kebutuhan lain, seperti produk elektronik, perhiasan, obat-obatan, sampai kosmetik dan produk kecantikan di dalam satu kawasan yang lengkap dan nyaman.

Hypermart Mall Jayapura

Hypermart Mall Jayapura yang berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 47. Menjadi tempat belanja favorit masyarakat. Hypermart menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat papua dengan harga yang terjangkau. Selain menyediakan bahan kebutuhan pokok, Hypermart juga menghadirkan berbagai toko ritel yang menjual pakaian, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, dan aneka fresh food yang lengkap dan nyaman untuk berbelanja.

Sagu Indah Plaza

Sagu Indah Plaza juga menjadi mall favoritnya banyak warga Papua. Sagu indah plaza menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Sagu Indah Plaza menjadi tempat paling tepat untuk mencari berbagai produk terbaru, terutama handphone dan gadget. Selain itu, di sini anda juga bisa membeli pakaian, aneka kuliner, produk lokal khas papua, serta perlengkapan elektronik yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ramayana Abepura