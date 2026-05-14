8 Mall Terbaik dekat Stasiun Bandung, Cocok buat Liburan, Belanja, dan Jalan-Jalan Sekalian

JawaPos.com – Bandung adalah kota tujuan liburan yang tak pernah sepi, dengan deretan mall terbaik yang tersebar di berbagai penjuru kota.

Banyak mall di kota ini berlokasi strategis dan mudah dijangkau dari stasiun, menjadikannya pilihan tepat bagi wisatawan yang baru tiba.

Dari pusat perbelanjaan bergaya semi-outdoor yang ikonik hingga lifestyle mall modern dengan brand internasional, semuanya tersedia lengkap.

Dilansir dari laman Traveloka dan RedDoorz pada Kamis (14/5), berikut delapan rekomendasi mall terbaik dekat stasiun Bandung cocok buat liburan.

1. 23 Paskal Shopping Center

23 Paskal Shopping Center di Jalan Pasir Kaliki No.25-27 adalah mall modern dengan konsep mewah yang hanya berjarak sekitar 5 menit dari Stasiun Kota, menjadikannya tujuan pertama yang sangat praktis bagi wisatawan.

Tenant ternama seperti H&M, Uniqlo, dan Cinema XXI tersedia di sini, didukung interior yang nyaman dan estetik untuk berbagai aktivitas mulai dari belanja hingga nonton film.

Di area mall ini juga terdapat food market besar yang menawarkan kuliner khas kota dan jajanan kekinian yang sangat beragam untuk dinikmati.

2. Istana Plaza