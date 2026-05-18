6 Mall Paling Lengkap di Solo, Cocok Buat Liburan Jalan-jalang Bareng Keluarga atau Pasangan

JawaPos.com – Solo dikenal sebagai kota budaya yang juga memiliki pilihan mall lengkap dengan konsep yang terus berkembang dan modern.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan beragam konsep, mulai dari lifestyle center, eco-mall, family mall, hingga superblok yang mengintegrasikan hotel dan pusat konferensi.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, baik keluarga, anak muda, maupun wisatawan yang ingin menikmati liburan akhir pekan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Senin (18/5), berikut enam rekomendasi mall paling lengkap cocok buat liburan di Solo.

1. Pakuwon Mall Solo Baru

Pakuwon Mall Solo Baru, yang sebelumnya dikenal sebagai Hartono Mall sebelum diakuisisi Pakuwon Jati pada 25 November 2020, adalah mall terbesar di kawasan ini, berlokasi di Jalan Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall megah dengan desain interior modern bernuansa luxury ini menghadirkan tenant dari merek lokal dan internasional seperti H&M, Uniqlo, Sushi Tei, RamenYA, dan KFC, serta area food court semi-outdoor yang estetik.

Fasilitas lengkap berupa ballroom, ATM center, arena go kart Lamtoro Go Kart, dan berbagai event seperti pameran, konser mini, serta bazar tematik menjadikannya pusat gaya hidup terpopuler di kawasan ini.