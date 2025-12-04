Destinasi Shopping Lengkap di NTT, 5 Mall Modern di Kupang Ini Cocok untuk Refreshing Bareng Teman dan Keluarga

Ilustrasi Lippo Plaza Kupang/wanderlog.com
JawaPos.com - Kupang menjadi kota yang pembangunannya mulai berkembang pesat di wilayah Indonesia Timur.
Terletak di NTT Kupang kini mulai tampil berkembang dengan hadirnya pusat perbelanjaan dan infrastruktur yang modern.
Tidak hanya terkenal dengan pink beach dan labuan bajo, mall-mall di Kupang juga bisa menjadi destinasi menarik untuk menikmati berbagai aktivitas.
Mulai dari belanja kebutuhan, shopping, nonton, sampai kulineran semuanya bisa anda lakukan. Berdasarkan informasi dari laman traveloka.com dan pergimulu.com berikut adalah rekomendasi mall paling favorit di Kupang.
Lippo Plaza Kupang
Waktu senggang anda dijamin anti gabut saat berkunjung ke Lippo Plaza Mall Kupang. Terletak di Jl. Veteran, Lippo Plaza menawarkan pengalaman belanja one stop shopping.
Di sini anda bisa shopping kebutuhan sehari-hari di hypermart, berbelanja di 70 outlet menarik, nonton di cinepolis, sampai menikmati kuliner di restoran siap saji. Mulai dari Ichiban Sushi, Ta Wan, Pizza Hut, sampai Maxx Coffee semuanya dijamin lengkap.
Ramayana Kupang
Ramayana Kupang sudah menjadi department store favorit warga lokal. Berlokasi di Jl. W.J. Lalamentik, pusat perbelanjaan ini menawarkan aneka produk dengan promo menarik dan harga terjangkau.
Mulai dari pakaian, dress, celana, dan jeans. Di sini juga tersedia berbagai bahan makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga dengan diskon besar-besaran.
Transmart Kupang
Transmart Kupang juga bisa menjadi destinasi mall yang patut anda kunjungi. Berlokasi di Jl. W.J Lalamentik, Transmart ini menyediakan berbagai produk dan fasilitas yang lengkap.
Mulai dari kebutuhan shopping sampai nonton film. Berbagai outlet dari brand terkenal bisa anda temukan mulai dari Baskin Robbins, Coffee Bean & Tea Leaf, Breadshop,Solaria, dan XXI.
