8 Mall Terbaik di Pontianak yang Cocok Jadi Opsi Liburan Bareng Keluarga Maupun Pasangan

JawaPos.com – Bagi kamu yang tengah merencanakan liburan ke Pontianak, mengunjungi pusat perbelanjaan di sana bisa menjadi pilihan aktivitas yang menyenangkan.

Kota ini memiliki sejumlah mall terbaik yang menawarkan beragam pilihan belanja, kuliner, hingga hiburan keluarga.

Mulai dari yang sudah berdiri sejak awal 2000-an hingga yang baru diresmikan, setiap mall punya keunggulannya masing-masing.

Dilansir dari laman Traveloka dan RedDoorz pada Kamis (14/5), berikut delapan rekomendasi mall terbaik cocok buat liburan di Pontianak.

1. Ayani Megamal

Ayani Megamal adalah pusat perbelanjaan terbesar di kota ini dengan luas bangunan mencapai 100 ribu meter persegi dan total lahan sekitar 185 ribu meter persegi.

Berdiri sejak Mei 2005, mall berlantai empat ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WITA dan berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 4, Pontianak Selatan.

Di dalamnya tersedia tenant fashion ternama seperti Matahari Department Store, Levi's, Uniqlo, Everbest, dan Hush Puppies, serta pilihan kuliner seperti Marugame Udon, J.Co Donuts, Pepper Lunch, dan A&W.

2. Pontianak Mall