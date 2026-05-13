Jelang AVC Men’s Volleyball Champions League 2026, Pontianak Matangkan Pengamanan dan Kesiapan GOR Terpadu A. Yani

JawaPos.com – Kota Pontianak bersiap menjadi pusat perhatian olahraga Asia. Ajang internasional AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 akan digelar pada 13–17 Mei 2026 di GOR Terpadu A. Yani, dengan delegasi dan tim nasional dari sejumlah negara mulai berdatangan sejak Senin (11/5).

Menjelang pembukaan kejuaraan, Polda Kalbar bersama panitia terus mematangkan seluruh persiapan, mulai dari pengamanan, kesiapan venue, hingga fasilitas atlet dan tamu internasional.

Kapolda Kalbar Pipit Rismanto turun langsung meninjau kesiapan penyelenggaraan H-2 sebelum pembukaan. Pengecekan dilakukan di sejumlah titik, termasuk bandara, penginapan atlet, hingga lokasi pertandingan.

Sebagai bagian dari persiapan akhir, panitia telah menggelar gladi opening ceremony di GOR Terpadu A. Yani pada Minggu (10/5). Gladi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pembukaan berjalan lancar dan sesuai standar internasional.

Selain venue utama, panitia juga menyiapkan dua lokasi latihan resmi, yakni GOR Terpadu A. Yani dan GOR Bhayangkari. “Kami ingin memastikan seluruh peserta merasa nyaman dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman serta sukses,” ujar Kapolda Kalbar.

Lima Negara dan Delegasi AVC Tiba di Pontianak Sejumlah delegasi penting dari Asian Volleyball Confederation (AVC) juga telah tiba di Pontianak. Mereka di antaranya Mr. Christiane Paul F Rapirap dan Dr. Joji Yoshizawa yang akan melakukan supervisi teknis pelaksanaan pertandingan.

Selain itu, lima tim nasional mulai memasuki Pontianak dengan kekuatan penuh. Tim Kazakhstan datang dengan 19 orang, Korea Selatan 25 orang, Qatar 14 orang, dan tim Indonesia atau Garuda dengan 20 personel.

Jajaran wasit internasional juga telah hadir untuk memimpin pertandingan. Mereka berasal dari Australia, China, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kabid Humas Polda Kalbar Bambang Suharyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan menyeluruh demi memastikan event internasional tersebut berjalan aman dan tertib.

Pengamanan dilakukan mulai dari kedatangan delegasi di bandara, pengawalan menuju hotel, hingga pengamanan venue pertandingan. “Kami memastikan seluruh aspek pengamanan berjalan maksimal, baik di dalam maupun luar arena, termasuk pengaturan arus kendaraan dan pengawasan potensi gangguan keamanan,” ujarnya.