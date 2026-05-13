Jelang AVC Men’s Volleyball Champions League 2026, Pontianak Matangkan Pengamanan dan Kesiapan GOR Terpadu A. Yani

Indonesia vs Australia di AVC Nations Cup 2025. (Dok. Instagram.com/@avcvolley)
JawaPos.com – Kota Pontianak bersiap menjadi pusat perhatian olahraga Asia. Ajang internasional AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 akan digelar pada 13–17 Mei 2026 di GOR Terpadu A. Yani, dengan delegasi dan tim nasional dari sejumlah negara mulai berdatangan sejak Senin (11/5).
Menjelang pembukaan kejuaraan, Polda Kalbar bersama panitia terus mematangkan seluruh persiapan, mulai dari pengamanan, kesiapan venue, hingga fasilitas atlet dan tamu internasional.
Kapolda Kalbar Pipit Rismanto turun langsung meninjau kesiapan penyelenggaraan H-2 sebelum pembukaan. Pengecekan dilakukan di sejumlah titik, termasuk bandara, penginapan atlet, hingga lokasi pertandingan.
Sebagai bagian dari persiapan akhir, panitia telah menggelar gladi opening ceremony di GOR Terpadu A. Yani pada Minggu (10/5). Gladi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pembukaan berjalan lancar dan sesuai standar internasional.
Selain venue utama, panitia juga menyiapkan dua lokasi latihan resmi, yakni GOR Terpadu A. Yani dan GOR Bhayangkari. “Kami ingin memastikan seluruh peserta merasa nyaman dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman serta sukses,” ujar Kapolda Kalbar.
Baca Juga:Jakarta Bhayangkara Presisi Bertabur Bintang di AVC Men’s Champions League, Simon Aties hingga Bardia Saadat Merapat
Sejumlah delegasi penting dari Asian Volleyball Confederation (AVC) juga telah tiba di Pontianak. Mereka di antaranya Mr. Christiane Paul F Rapirap dan Dr. Joji Yoshizawa yang akan melakukan supervisi teknis pelaksanaan pertandingan.
Selain itu, lima tim nasional mulai memasuki Pontianak dengan kekuatan penuh. Tim Kazakhstan datang dengan 19 orang, Korea Selatan 25 orang, Qatar 14 orang, dan tim Indonesia atau Garuda dengan 20 personel.
Jajaran wasit internasional juga telah hadir untuk memimpin pertandingan. Mereka berasal dari Australia, China, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kabid Humas Polda Kalbar Bambang Suharyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan menyeluruh demi memastikan event internasional tersebut berjalan aman dan tertib.
Pengamanan dilakukan mulai dari kedatangan delegasi di bandara, pengawalan menuju hotel, hingga pengamanan venue pertandingan. “Kami memastikan seluruh aspek pengamanan berjalan maksimal, baik di dalam maupun luar arena, termasuk pengaturan arus kendaraan dan pengawasan potensi gangguan keamanan,” ujarnya.
Ratusan personel disiagakan di sejumlah titik strategis, termasuk area parkir, pintu masuk penonton, jalur evakuasi, hingga pengaturan lalu lintas di sekitar venue. (ars)
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam