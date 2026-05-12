18 Tempat Camping Terbaik di Malang untuk Liburan Serasa di Negeri Awan, Ademnya Kebangetan

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya adalah surga bagi pecinta alam yang ingin menikmati liburan dengan cara berkemah di berbagai lokasi menakjubkan.

Pilihan tempat camping di sini sangat beragam, mulai dari hutan pinus yang sejuk, tepi pantai yang alami, hingga bukit dengan pemandangan city light yang memukau.

Setiap lokasi menawarkan pengalaman camping yang berbeda, baik untuk keluarga, rombongan teman, maupun pasangan yang ingin menikmati alam bersama.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Selasa (12/5), berikut 18 rekomendasi tempat camping terbaik buat liburan di Malang.

1. Bumi Perkemahan Bedengan

Bumi Perkemahan Bedengan di Jalan Raya Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menawarkan suasana hutan pinus yang asri dengan aliran sungai jernih di sekitar area kemah, dan buka 24 jam setiap hari.

Fasilitas tersedia lengkap termasuk toilet, mushola, area parkir, dan penyewaan perlengkapan camping, dengan tiket masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, serta biaya camping terpisah.

2. Bukit Nirwana

Bukit Nirwana yang berlokasi di atas bukit di kawasan Pujon ini menawarkan pemandangan city light yang menawan di malam hari, buka 24 jam setiap hari dengan tiket masuk Rp10.000 per orang.