Daftar 9 Villa Romantis di Kota Batu Cocok untuk Honeymoon, Nuansa Alam Bikin Tenang Pulangnya Makin Sayang

JawaPos.com – Batu adalah kota wisata yang menawarkan banyak pilihan villa romantis cocok untuk honeymoon maupun liburan keluarga.

Suasana pegunungan yang sejuk dan asri menjadikan kota ini destinasi favorit pasangan yang ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama.

Berbagai villa hadir dengan konsep unik, mulai dari nuansa tradisional Jawa, bergaya Bali, hingga modern Scandinavian yang instagramable.

Dilansir dari laman Traveloka dan Kangmas Villa Batu pada Rabu (13/5), berikut sembilan rekomendasi villa romantis cocok buat honeymoon di Kota Batu.

1. Villa Mulyono

Villa Mulyono adalah villa bernuansa tradisional dengan sentuhan modern yang berlokasi di Jalan Salam Bulukerto Bumiaji, Kecamatan Bumiaji.

Fasilitas yang tersedia meliputi dapur, ruang makan, ruang keluarga, balkon dengan pemandangan alam asri, dan kolam renang privat yang nyaman.

2. The Cendana Villa's

The Cendana Villa's berlokasi di The Villa Safira Nomor 17, Jalan Abdul Gani Atas, dan menawarkan interior instagramable yang kekinian dan romantis.