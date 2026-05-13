14 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga Paling Seru di Malang, Liburan Senang Susah Buat Pulang

JawaPos.com – Malang adalah kota wisata yang selalu menawarkan pilihan liburan seru dan menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga.

Berbagai destinasi tersebar di kota ini, mulai dari taman rekreasi legendaris, wisata edukasi, hingga tempat berfoto yang kekinian.

Setiap destinasi memiliki daya tarik tersendiri yang cocok untuk anak-anak, remaja, maupun orang tua.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Labiru Tour pada Rabu (13/5), berikut 14 rekomendasi tempat wisata liburan keluarga paling seru di Malang.

1. Jatim Park 1

Jatim Park 1 adalah destinasi wisata edukasi dan rekreasi yang menghadirkan wahana beragam mulai dari Science Center, museum tubuh, roller coaster, hingga sky ride.

Fasilitasnya sangat lengkap meliputi area parkir luas, mushola, food court, dan toko suvenir yang mendukung kenyamanan seluruh pengunjung.

Tiket masuk mulai dari Rp113.000 per orang, dan tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 16.30 WIB.

2. Museum Angkut