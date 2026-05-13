Cari Referensi Honeymoon di Malang? Ini 13 Tempat Bulan Madu Paling Romantis, Cocok Buat Pasangan Baru

JawaPos.com – Malang adalah salah satu destinasi honeymoon terpopuler di Indonesia berkat keindahan alamnya yang beragam dan suasananya yang romantis.

Dari pegunungan sejuk hingga tepi pantai yang tenang, pilihan tempat bulan madu di kawasan ini sangat lengkap untuk pasangan baru.

Setiap destinasi menghadirkan nuansa romantis yang berbeda, mulai dari glamping di tengah hutan pinus hingga makan malam dengan pemandangan kota yang menawan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Labiru Tour pada Rabu (13/5), berikut 13 rekomendasi spot foto paling cakep cocok buat liburan di Malang.

1. Desa Wisata Pujon Kidul

Desa Wisata Pujon Kidul di Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menghadirkan pemandangan persawahan yang asri dengan udara sejuk pegunungan yang sangat menenangkan, buka setiap hari pukul 08.00–18.00 WIB.

Tiket masuk hanya Rp10.000 per orang dan bisa ditukar dengan makanan, serta tersedia spot romantis di sekitar sawah dan taman bunga untuk menikmati momen sunset bersama pasangan.

2. Coban Rondo

Coban Rondo di Jalan Coban Rondo, Jurangrejo, Pandesari, Kecamatan Pujon, menawarkan pengalaman glamping di tengah hutan pinus dengan pemandangan berkabut yang memukau saat pagi hari, buka setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB.