Lagi Liburan di Malang? Ini 15 Spot Foto Paling Cakep yang Wajib Dikunjungi, Bisa Mengisi Konten Medsos Kamu

JawaPos.com – Malang dan sekitarnya adalah surga bagi pecinta foto yang ingin mengabadikan momen liburan dengan latar alam dan arsitektur yang memukau.

Banyak spot foto cakep tersebar di berbagai penjuru kawasan ini, mulai dari pegunungan yang sejuk hingga tepi pantai yang eksotis.

Setiap destinasi menghadirkan nuansa yang berbeda-beda, dari taman bunga bergaya Korea hingga reruntuhan candi bersejarah yang dramatis.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Rabu (13/5), berikut 15 rekomendasi spot foto paling cakep cocok buat liburan di Malang.

1. Candi Jawar

Candi Jawar adalah situs bersejarah bercorak Hindu-Buddha di kaki Gunung Kawi yang menghadirkan latar dramatis berupa Gunung Semeru dan pepohonan hijau yang rindang.

Lokasinya yang tersembunyi menjadikan suasana pemotretan di sini terasa lebih eksklusif dan berbeda dari destinasi foto pada umumnya.

2. Wisata Alam Brakseng

Wisata Alam Puncak Brakseng yang berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut menawarkan hamparan kebun sayur luas dengan latar Gunung Arjuno dan Gunung Kawi yang megah.