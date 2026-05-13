8 Tempat Wisata Petik Apel Paling Segar di Malang untuk Liburan Adem, Anteng, dan Kenyang

rekomendasi wisata petik apel paling segar yang cocok buat liburan di Malang../Magnific/ freepik
JawaPos.com – Malang dan kawasan Batu dikenal sebagai penghasil apel terbaik di Indonesia, menjadikannya destinasi wisata petik apel yang paling diminati.
Liburan sambil memetik apel langsung dari pohonnya adalah pengalaman yang tidak bisa ditemukan di sembarang tempat.
Berbagai kebun apel hadir dengan konsep dan fasilitas yang beragam, mulai dari agrowisata lengkap hingga kebun sederhana yang alami.
Dilansir dari laman Traveloka dan Happy Tour pada Rabu (13/5), berikut delapan rekomendasi wisata petik apel paling segar yang cocok buat liburan di Malang.
1. Wisata Petik Apel Green Garden
Wisata Petik Apel Green Garden di Jalan Pangeran Diponegoro, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menawarkan pengalaman memetik apel Manalagi dan Anna langsung dari pohonnya secara gratis di lokasi, buka setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB.
Tiket masuk Rp25.000 per orang, sementara apel yang dibawa pulang dikenakan biaya Rp12.000 per kilogram.
2. Wisata Petik Apel Makmur Abadi
Wisata Petik Apel Makmur Abadi di Jalan Raya Tulungrejo No.24, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, memberi kesempatan pengunjung menikmati apel sepuasnya di lokasi sekaligus belajar tentang proses budidaya dan pertumbuhan pohon apel secara langsung.
Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp25.000 per orang, dan tersedia biaya tambahan untuk apel yang dibawa pulang.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat