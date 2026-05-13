8 Tempat Wisata Petik Apel Paling Segar di Malang untuk Liburan Adem, Anteng, dan Kenyang

JawaPos.com – Malang dan kawasan Batu dikenal sebagai penghasil apel terbaik di Indonesia, menjadikannya destinasi wisata petik apel yang paling diminati.

Liburan sambil memetik apel langsung dari pohonnya adalah pengalaman yang tidak bisa ditemukan di sembarang tempat.

Berbagai kebun apel hadir dengan konsep dan fasilitas yang beragam, mulai dari agrowisata lengkap hingga kebun sederhana yang alami.

Dilansir dari laman Traveloka dan Happy Tour pada Rabu (13/5), berikut delapan rekomendasi wisata petik apel paling segar yang cocok buat liburan di Malang.

1. Wisata Petik Apel Green Garden

Wisata Petik Apel Green Garden di Jalan Pangeran Diponegoro, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menawarkan pengalaman memetik apel Manalagi dan Anna langsung dari pohonnya secara gratis di lokasi, buka setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB.

Tiket masuk Rp25.000 per orang, sementara apel yang dibawa pulang dikenakan biaya Rp12.000 per kilogram.

2. Wisata Petik Apel Makmur Abadi

Wisata Petik Apel Makmur Abadi di Jalan Raya Tulungrejo No.24, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, memberi kesempatan pengunjung menikmati apel sepuasnya di lokasi sekaligus belajar tentang proses budidaya dan pertumbuhan pohon apel secara langsung.