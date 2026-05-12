10 Spot Wisata Hutan Pinus Paling Sejuk di Malang, Bikin Liburan Tenang Sampai Lupa Pulang

JawaPos.com – Malang dan sekitarnya dikenal sebagai kawasan dengan banyak destinasi wisata alam yang memukau, termasuk deretan hutan pinus yang sejuk dan asri.

Liburan ke hutan pinus menjadi pilihan populer karena menawarkan udara segar, pemandangan hijau, dan berbagai aktivitas seru yang cocok untuk semua usia.

Setiap hutan pinus di kawasan ini hadir dengan karakteristik dan daya tariknya masing-masing, mulai dari spot foto kekinian hingga jalur trekking yang menantang.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Selasa (12/5), berikut sepuluh rekomendasi wisata hutan pinus paling sejuk buat liburan di Malang.

1. Hutan Pinus Semeru

Hutan Pinus Semeru yang berada di lereng Gunung Semeru menawarkan suasana sejuk dengan hamparan pohon pinus menjulang tinggi dan berbagai spot foto menarik seperti payung warna-warni dan hammock yang estetik.

Area ini juga sering dimanfaatkan untuk camping, outbound, dan lokasi foto prewedding dengan suasana teduh yang nyaman untuk berlama-lama.

2. Hutan Pinus Bendosari

Hutan Pinus Bendosari di Dusun Cungkal, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menawarkan deretan pohon pinus yang menjulang dengan suasana masih alami dan relatif sepi dari keramaian pengunjung.