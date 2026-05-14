Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan

JawaPos.com-Berlibur terasa kurang lengkap tanpa membawa pulang oleh-oleh atau buah tangan untuk orang tercinta.

Kenangan dan pengalaman yang anda dapatkan saat berwisata, bisa anda bagikan lewat oleh-oleh khas dari kota yang anda kunjungi.

Salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi adalah Malang. Kota ini terkenal dengan oleh-oleh terkenal dan hasil buah yang melimpah, yang kemudian diolah menjadi beragam produk khas dengan cita rasa unik.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @vinexinema7223, anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Malang, mulai dari aneka keripik sampai produk kekinian.

Jangan bingung memilih, karena kami sudah merekomendasikan 5 oleh-oleh khas Malang, yang dijamin otentik dan bikin ketagihan.

Keripik Buah

Kota Malang terkenal dengan surganya oleh-oleh keripik buah yang sudah melegenda. Produksi buah di Malang yang melimpah, membuat usaha produksi keripik buah juga tumbuh di mana-mana. Mulai dari keripik nangka, strawberry, durian, mangga, nanas, dan yang paling ikonik adalah keripik apel.

Sari Apel dan Cuka Apel

Sari apel dan cuka apel juga menjadi oleh-oleh wajib saat ke Kota Malang. Sari apel terbuat dari jus apel, sementara cuka apel berasal dari buah apel yang telah difermentasi. Sari apel memiliki rasa yang menyegarkan khas perpaduan rasa manis asam. Kemudian, cuka apel dapat anda gunakan untuk kecantikan kulit sampai menurunkan tingkat kolesterol.

Pia Cap Mangkok

Pia Cap Mangkok yang asli terdapat di Jl.Galunggung No.51 Gading Kasri. Pia Cap Mangkok memiliki ciri khas yang berbeda dengan bakpia lainnya. Ukuran Pia Cap Mangkok yang jumbo, membuat pengalaman makan anda jadi semakin puas. Bakpia Mangkok tersedia berbagai filling rasa mulai dari coklat, keju, kacang hijau, durian, kopi, nanas, dan matcha.

Malang Strudel

Jangan sampai terlewatkan pastry khas Malang yang satu ini. Berlokasi di Jl. Semeru No.47 Oro-Oro Dowo Kauman, strudel Malang menggabungkan olahan berbahan pastry dengan isian buah-buahan yang segar dan nikmat. Anda bisa memilih berbagai varian rasa seperti strudel apel, strudel nanas, dan strudel pisang. Perpaduan sempurna dengan pastry yang gurih krispi, adonan lembut, dan feeling buah-buahan asli Malang yang segar, menjadikan strudel Malang sebagai oleh-oleh favorit bagi seluruh kalangan usia.