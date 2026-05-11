First Timer ke Korea? Ini 15 Rekomendasi Wisata Busan Paling Hits Selain Seoul yang Wajib Dikunjungi

JawaPos.com - Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan yang menawarkan berbagai pengalaman wisata dalam satu destinasi. Melansir dari laman Becksplore, kota ini dikenal sebagai perpaduan sempurna antara kehidupan urban dan alam, mulai dari pantai, pasar tradisional, hingga jalur hiking dengan pemandangan indah.

Sekilas, Busan mungkin terlihat seperti kota pesisir biasa. Namun, semakin dieksplorasi, kota ini menyimpan banyak kejutan mulai dari desa warna-warni yang artistik, kuil di tepi laut, hingga spot modern dengan panorama spektakuler.

Tak heran jika Busan kerap disebut sebagai "coastal gem" yang wajib masuk bucket list wisatawan, terutama bagi first timer yang ingin merasakan sisi berbeda Korea Selatan. Berikut 15 rekomendasi wisata di Busan yang wajib kamu kunjungi:

1. Menjelajahi Warna-warni Gamcheon Culture Village

Sering dijuluki sebagai "Santorini di Korea", desa ini adalah labirin rumah-rumah berwarna cerah yang dibangun di lereng bukit. Awalnya, wilayah ini adalah pemukiman kumuh bagi para pengungsi perang, namun berkat inisiatif pemerintah pada tahun 2009, area ini disulap menjadi galeri seni terbuka. Jangan lupa mencari patung The Little Prince yang sedang menatap pelabuhan untuk spot foto paling ikonik.

2. Merasakan Semangat Bisbol di Stadion Lotte Giants

Di Busan, bisbol bukan sekadar olahraga, melainkan agama kedua. Menonton pertandingan Lotte Giants di Stadion Sajik adalah cara terbaik untuk berbaur dengan warga lokal. Atmosfernya sangat luar biasa: ribuan orang bernyanyi serempak dan mengenakan kantong plastik oranye yang ditiup menjadi topi. Serunya lagi, kamu diperbolehkan membawa makanan dan minuman sendiri ke dalam stadion.

3. Mencicipi Ssiat Hotteok yang Terkenal

Busan memiliki jajanan khas bernama Ssiat Hotteok. Jika pancake manis di Seoul biasanya hanya berisi lelehan gula kayu manis, versi Busan dibelah dan diisi melimpah dengan berbagai macam biji-bijian renyah (biji bunga matahari, labu, dan kacang). Tempat terbaik untuk mencicipinya adalah di kedai-kedai legendaris di BIFF Square.