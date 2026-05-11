7 Rekomendasi Mall Favorit di Yogyakarta, Selalu Ramai dan Jadi Tempat Hangout Anak Muda

JawaPos.Com - Yogyakarta bukan hanya dikenal sebagai Kota Pelajar dengan kekayaan budaya, wisata sejarah, dan deretan kuliner legendaris yang menggoda selera.

Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini juga berkembang menjadi destinasi lifestyle yang semakin menarik, terutama bagi anak muda yang mencari tempat hangout nyaman untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, atau pasangan.

Salah satu pilihan favorit yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah pusat perbelanjaan atau mall, yang kini bukan sekadar tempat belanja, tetapi juga menjadi ruang sosial untuk nongkrong, kulineran, menonton film, hingga berburu spot foto Instagramable.

Yang membuat mall di Yogyakarta begitu menarik adalah suasananya yang beragam.

Ada mall modern dengan tenant internasional dan bioskop premium, ada pula pusat perbelanjaan yang lebih santai dengan banyak pilihan kuliner lokal dan area nongkrong yang nyaman.

Beberapa mall bahkan menjadi ikon gaya hidup warga Jogja karena lokasinya strategis, selalu ramai, dan punya banyak event menarik yang membuat pengunjung ingin datang lagi.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat hangout seru di Jogja untuk akhir pekan atau sekadar quality time setelah aktivitas padat, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi mall favorit di Yogyakarta yang selalu ramai dan jadi andalan anak muda.

1. Pakuwon Mall Jogja

Pakuwon Mall Jogja menjadi salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling populer di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi, terutama oleh anak muda dan keluarga.

Mall ini dikenal memiliki suasana modern dengan desain interior yang nyaman untuk berlama-lama.

Pilihan tenant di dalamnya juga sangat lengkap, mulai dari fashion brand ternama, restoran kekinian, coffee shop favorit anak muda, supermarket, area hiburan keluarga, hingga bioskop dengan fasilitas yang nyaman.

Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga mencari tempat santai untuk nongkrong, bekerja dari café, atau quality time bersama teman dan keluarga.

Suasana mall yang luas membuat pengunjung merasa lebih nyaman ketika berjalan-jalan, bahkan saat akhir pekan.