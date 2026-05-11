Daftar 8 Hotel Terbaik dengan Fasilitas Bathup di Malang, Cocok untuk Quality Time yang Lebih Santai

JawaPos.com – Malang adalah kota tujuan wisata yang juga menawarkan berbagai pilihan hotel dengan fasilitas bathtub yang memanjakan.

Kehadiran fasilitas bathtub di kamar hotel membuat pengalaman menginap menjadi jauh lebih nyaman dan mewah.

Berbagai hotel terbaik di kota ini menghadirkan pilihan kamar dengan bathtub di berbagai kisaran harga.

Dilansir dari laman reservasiku.com dan Pinhome pada Senin (11/5), berikut delapan rekomendasi hotel dengan fasilitas bathub terbaik di Malang.

1. Hotel Santika Premiere

Hotel Santika Premiere adalah hotel bintang empat yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 79, Kecamatan Lowokwaru.

Lokasinya sangat strategis, hanya 30 menit berkendara dari Bandara Abdul Rahman Saleh dan 10 menit dari Stasiun Kota Baru.

Fasilitas bathtub tersedia di beberapa tipe kamar, mulai dari Deluxe Queen, Premier King, hingga Premier King dengan akses kolam renang langsung.

Harga kamar di hotel ini mulai dari Rp700.000 per malam.