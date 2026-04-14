Dominasi Tuan Rumah! Dev Walet–Dce Juara Turnamen Domino Nene Mallomo Bupati Cup II 2026

JawaPos.com-Dominasi tuan rumah tak terbendung dalam Turnamen Domino Nene Mallomo Bupati Cup II 2026. Pasangan asal Sidrap Timur, Dev Walet dan Dce, sukses keluar sebagai juara pertama usai menaklukkan rival tangguh dari Parepare di partai final.

Bertanding di Stadion Ganggawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Minggu (12/4), Dev Walet–Dce tampil solid sejak awal hingga akhir laga. Mereka memastikan gelar juara setelah mengalahkan Sahabuddin dan Lana dari Gardu Hulk 67 Parepare dalam duel puncak yang berlangsung sengit.

Atas kemenangan tersebut, pasangan Sidrap Timur berhak membawa pulang uang pembinaan sebesar Rp60 juta. Sementara itu, pasangan Sahabuddin–Lana harus puas di posisi kedua dengan hadiah Rp40 juta.

Persaingan ketat juga terjadi dalam perebutan posisi lainnya. Pasangan A. Sasil/A. Khutbah asal Bulukumba mengamankan peringkat ketiga dengan hadiah Rp25 juta. Disusul Herul/Usman dari Polewali Mandar (Polman) di posisi keempat yang membawa pulang Rp15 juta.

Turnamen yang memperebutkan total hadiah Rp200 juta ini terbilang spektakuler. Lebih dari 3.000 peserta dari berbagai daerah turut ambil bagian, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah hingga Kalimantan.

Tak hanya sukses di podium juara, Sidrap Timur juga mencatatkan prestasi sebagai “The Best Gardu” lokal dengan total 103 tim peserta. Sementara kategori luar daerah dimenangkan Gardu Mandiri 949 Pinrang yang mengirimkan 90 tim.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengapresiasi jalannya turnamen yang berlangsung tertib dan meriah. Ia menegaskan, ajang ini digelar dengan standar keamanan tinggi serta dukungan fasilitas yang memadai.