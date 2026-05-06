Isi Waktu Long Weekend Mei-Juni 2026, Staycation jadi Pilihan, Dorong Wisata Domestik

JawaPos.com - Memasuki pertengahan tahun 2026, Archipelago Hotels resmi meluncurkan kampanye strategis bertajuk Time Out, Relax. Program ini menawarkan diskon hingga 40 persen untuk mengantisipasi peningkatan permintaan akomodasi selama periode long weekend Mei hingga Juni 2026.

Promo tersebut berlaku di lebih dari 140 properti yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari kota bisnis seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan hingga destinasi wisata favorit seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok.

Adapun momentum long weekend yang menjadi fokus kampanye ini meliputi Hari Buruh Internasional pada 1 Mei, Kenaikan Yesus Kristus pada 29 Mei, serta Iduladha pada 6 Juni 2026.

“Melalui Time Out, Relax, kami menghadirkan solusi perjalanan yang relevan dengan dinamika masyarakat yang praktis, fleksibel, dan tetap berkualitas. Kami ingin memastikan setiap tamu bisa beristirahat sejenak dengan harga yang sangat kompetitif di berbagai destinasi pilihan mereka,” ujar Chief Commercial Officer Archipelago Hotels, Chris Legaspi.

Dorong Pergerakan Wisata Domestik Selain menghadirkan promo menginap, program ini juga menjadi bagian dari komitmen Archipelago Hotels dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional dan distribusi wisatawan ke berbagai daerah.

Dengan jaringan hotel yang tersebar di kota-kota sekunder seperti Makassar, Medan, hingga Lombok, Archipelago Hotels berharap kampanye ini dapat membantu menggerakkan ekonomi lokal di luar destinasi wisata utama.

Strategi tersebut dinilai penting untuk memperluas perputaran wisatawan domestik sekaligus mendukung tingkat okupansi hotel di berbagai wilayah Indonesia.

Time Out, Relax dapat diperoleh melalui pemesanan langsung atau direct booking di situs resmi Archipelago Hotels maupun melalui kanal media sosial masing-masing brand dan hotel.

Kampanye ini berlaku di berbagai jaringan hotel di bawah naungan Archipelago Hotels dengan pilihan tipe kamar yang beragam, baik room only maupun room with breakfast, tergantung ketersediaan di masing-masing properti.