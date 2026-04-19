12 Hotel Terbaik Dekat PTC Surabaya yang Nyaman untuk Staycation dan Bisnis, Lokasi Strategis dan Harga Mulai Rp 100 Ribuan

Ilustrasi hotel terbaik dekat PTC Surabaya (Katemangostar)
JawaPos.com - Kawasan Surabaya Barat dikenal sebagai salah satu pusat gaya hidup modern di Kota Pahlawan. Salah satu titik paling ramai adalah Pakuwon Trade Center Surabaya atau yang sering disebut PTC. Lokasinya yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan besar seperti Pakuwon Mall membuat area ini selalu hidup, baik siang maupun malam.
Bagi kamu yang ingin menginap di sekitar PTC, tersedia banyak pilihan hotel, mulai dari yang ramah di kantong hingga hotel bintang lima dengan fasilitas premium. Dilansir dari GoTravelly dan Tripadvisor pada Kamis (16/4), berikut rekomendasi lengkapnya.
1. The Westin Surabaya – Hotel Mewah dengan Fasilitas Premium
Jika kamu menginginkan pengalaman menginap kelas atas, The Westin Surabaya adalah pilihan terbaik. Hotel ini terhubung langsung dengan Pakuwon Mall, sehingga sangat praktis untuk belanja dan kuliner. Kamar-kamarnya luas dengan desain elegan, dilengkapi tempat tidur khas Westin yang terkenal nyaman. Selain itu, tersedia kolam renang, gym modern, dan restoran mewah. Tarif per malam: sekitar Rp 2.000.000.
2. Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah – Nyaman untuk Bisnis dan Liburan
Hotel ini menawarkan keseimbangan antara kenyamanan dan harga. Cocok untuk perjalanan bisnis maupun staycation keluarga. Lokasinya juga berada di kawasan Pakuwon Mall, memudahkan akses ke berbagai fasilitas. Kelebihan utama hotel ini adalah pelayanan profesional dan fasilitas lengkap seperti kolam renang, restoran, serta ruang meeting. Tarif per malam: sekitar Rp 1.700.000.
3. Ascott Waterplace Surabaya – Apartemen Mewah untuk Keluarga
Ascott Waterplace cocok untuk kamu yang ingin menginap lebih lama dengan suasana seperti di rumah. Unitnya berupa apartemen lengkap dengan dapur dan ruang tamu. Lingkungannya juga tenang dan eksklusif, sangat cocok untuk keluarga atau perjalanan jangka panjang. Tarif per malam: sekitar Rp 1.500.000.
4. Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya – Modern dan Stylish
Hotel ini menawarkan konsep modern dengan desain interior yang kekinian. Lokasinya tidak jauh dari PTC, sehingga tetap strategis untuk berbagai aktivitas. Cocok untuk anak muda atau traveler yang ingin suasana hotel yang fresh dan nyaman. Tarif per malam: sekitar Rp 900.000.
