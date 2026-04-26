Jepang Luncurkan Kereta Wisata Gran Tenku, Hubungkan Osaka ke Gunung Koya



JawaPos.com – Jepang menambah daya tarik wisata dengan meluncurkan kereta baru Gran Tenku. Kereta ini menghubungkan Osaka dengan kawasan Gunung Koya yang terkenal.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (26/4), kereta wisata ini mulai beroperasi pada Jumat. Layanan ini menggantikan kereta Tenku yang dihentikan pada Maret lalu.

Gran Tenku dioperasikan oleh Nankai Electric Railway Co.. Kereta ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, termasuk turis asing.

Perjalanan dimulai dari Stasiun Namba di Osaka hingga Stasiun Gokurakubashi di Wakayama. Waktu tempuhnya sekitar 90 menit.

Kereta ini terdiri dari empat gerbong dengan kapasitas total 70 penumpang. Setiap hari tersedia dua perjalanan pulang-pergi, pagi dan sore.

Salah satu daya tarik utamanya adalah layanan makanan di dalam kereta. Ini menjadi layanan pertama dari operator tersebut dalam hampir satu abad.

Setiap gerbong memiliki desain interior yang berbeda. Gerbong ketiga dilengkapi area lounge dan penjualan barang eksklusif.

Sementara gerbong keempat menyediakan kursi sofa. Penumpang dapat menikmati hidangan berbahan musiman dari Osaka dan Wakayama.

Dari stasiun akhir, penumpang bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta kabel menuju Gunung Koya. Kawasan ini dikenal sebagai situs warisan dunia UNESCO.