Polri Identifikasi 10 Korban Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Ini Daftar Lengkapnya

JawaPos.com - Proses identifikasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4) terus berjalan. Saat ini, dari total 15 korban meninggal dunia, 10 korban diantaranya sudah terungkap identitasnya.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan menyampaikan bahwa mengungkap hasil identifikasi tersebut melalui konferensi pers pada Selasa sore (28/4).

Hasil identifikasi itu disampaikan setelah tim gabungan dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama tim ahli dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI).

”Saya sampaikan hasil identifikasi dari tim gabungan sampai dengan sore ini,” ucap dia.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Tim SAR Gabungan dan kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, seluruh korban meninggal dunia yang teridentifikasi adalah penumpang perempuan.

Adapun rincian nama-nama korban yang sudah teridentifikasi terdiri atas:

1. Tutik Anitasari (31) warga Cikarang Barat, Bekasi;

2. Harum Anjasari (27) asal Cipayung, Jakarta Timur;

3. Nur Alimantun Citra Lestari (19) dari Pasar Jambi;

4. Farida Utami (50) warga Cibitung, Bekasi;

5. Vica Acnia Pratiwi (23) asal Cikarang Barat;

6. ida Nuraida (48) warga Cibitung, Bekasi;

7. Gita Septia Wardany (20) dari Cibitung, Bekasi;

8. Fatmawati Rahmayani (29) warga Bekasi Selatan;

9. Arinjani Novita Sari (25) dari Tambun Selatan, Bekasi;

10. Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32) warga Tambun Selatan, Bekasi.

Di luar dari 10 korban tersebut, 5 korban lainnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Masing-masing jenazah korban tersebut dibawa ke rumah sakit di Bekasi dan sekitarnya.

Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Polr Martinus Ginting mengungkapkan bahwa korban tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit berbeda. Yakni RSUD Kota Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, dan Rumah Sakit Bekasi Timur.