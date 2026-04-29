Demi Keamanan Ekstra, Pastikan Anda Memilih Tempat Duduk dan Nomor Gerbong Ini Saat Pesan Tiket Kereta

Ilustrasi nomor kursi tempat duduk kelas ekonomi di dalam kereta/Instagram @keretaapikita
JawaPos.com-Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit di Indonesia, terutama untuk melakukan perjalanan di pulau jawa.
Keunggulan kereta api yang dikenal selalu on time, sampai di tempat tujuan dengan waktu cepat, dan harga tiket yang relatif lebih terjangkau dibanding beberapa transportasi lain, membuat kereta api selalu diminati banyak masyarakat.
Mulai dari mahasiswa, pekerja, wisatawan, pelaku bisnis, sampai masyarakat yang mudik ke kampung halaman, stasiun kereta hampir selalu ramai dipadati oleh penumpang.
Tingginya jumlah penumpang sering memicu war kursi, terutama saat perjalanan jarak jauh yang membutuhkan posisi kursi nyaman selama berjam-jam.
Namun, dibalik berbagai keunggulannya, sama seperti seperti jenis transportasi lain, kereta api tetap memiliki risiko kecelakaan.
Seperti yang dikutip dari laman /infinitrans.id, risiko ini bisa diminimalkan dengan memilih tempat duduk yang tepat saat berada di dalam kereta.
Selain soal kenyamanan, faktor keamanan tempat duduk juga penting supaya bisa anda pertimbangkan sejak awal memesan tiket kereta.
Posisi duduk yang paling direkomendasikan saat anda berkesempatan memilih adalah gerbong tengah, pada nomor gerbong 5 atau 6.
Pilihan gerbong tengah juga lebih minim guncangan.sehingga cocok bagi anda yang melakukan perjalanan jauh. Bagi penumpang yang gampang mabuk perjalanan juga disarankan memilih area ini karena guncangannya lebih stabil dan tidak membuat pusing.
Pemilihan ini juga untuk berjaga-jaga supaya anda tidak terkena benturan yang keras saat terjadi tabrakan baik di depan kereta maupun dari belakang kereta.
