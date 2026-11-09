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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 9 November 2026 | 19.45 WIB

Tak Perlu Beli, Robot AiMOGA Kini Bisa Disewa, Chery Bidik 300 Pusat Global

Salah satu robot humanoid mesutan Aimoga. (Istimewa) - Image

Salah satu robot humanoid mesutan Aimoga. (Istimewa)

JawaPos.com - AiMOGA mulai memperluas strategi komersialisasi robot dengan menghadirkan layanan penyewaan sebagai alternatif pembelian.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses penggunaan robot di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga keamanan.

Perusahaan robotika yang berada dalam ekosistem Chery tersebut akan mengawali layanan penyewaan melalui proyek percontohan di Wuhu, China. Selanjutnya, model bisnis ini direncanakan berkembang secara bertahap ke pasar internasional.

Melalui skema pembelian dan penyewaan, jenama ini ingin memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi pelanggan maupun pelaku industri yang membutuhkan teknologi robotika tanpa harus langsung melakukan investasi pembelian.

Inisiatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi AiMOGA dalam mempercepat penetrasi pasar dan memperluas penerapan robot di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Penjualan Robot AiMOGA Tembus 3.000 Unit

Hingga November 2026, AiMOGA mencatatkan penjualan global lebih dari 3.000 unit robot. Produk-produknya telah diterapkan dalam lebih dari 100 skenario penggunaan di lebih dari 60 negara dan wilayah, termasuk Indonesia.

Portofolio robot AiMOGA mencakup Argos, Mornine, Mobo, hingga Intelligent Security Robot. Masing-masing dikembangkan untuk kebutuhan berbeda, mulai dari interaksi dengan pengguna, pendamping keluarga, hingga mendukung operasional dan layanan publik.

Pengembangan tersebut diperlihatkan dalam ajang Chery International User Summit 2026 yang berlangsung di Wuhu, China.

AiMOGA mengandalkan sinergi teknologi otomotif dan robotika untuk mendukung pengembangan produk, proses produksi, hingga distribusi dalam skala besar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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