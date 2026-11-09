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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 9 November 2026 | 12.51 WIB

Akses GitHub Sempat Lumpuh 4 Jam, Komdigi: IP Terblokir

Platform GitHub. - Image

Platform GitHub.

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan akses masyarakat Indonesia terhadap platform GitHub kini telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan selama sekitar empat jam pada Jumat (6/11).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, gangguan terjadi karena salah satu alamat Internet Protocol (IP) yang digunakan GitHub masuk dalam sistem pemblokiran Komdigi,” ungkap Komdigi dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11).

Pemblokiran itu dilakukan setelah Komdigi menerima permohonan dari instansi pemerintah terkait penanganan alamat IP, yang diduga dimanfaatkan untuk melancarkan serangan siber berbasis malware terhadap infrastruktur jaringan instansi tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa alamat IP tersebut juga digunakan oleh layanan GitHub.

Kondisi itu kemudian menyebabkan pengguna di Indonesia mengalami gangguan saat mengakses platform tersebut.

Mengetahui adanya dampak terhadap layanan GitHub, tim teknis Komdigi langsung mengeluarkan alamat IP terkait dari sistem pemblokiran. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan akses masyarakat.

Komdigi menyatakan akan mengevaluasi mekanisme verifikasi dan pemblokiran alamat IP agar upaya penanganan ancaman siber tidak berdampak pada layanan digital yang sah dan dibutuhkan masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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