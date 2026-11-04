Wamen Komdigi Tegaskan Daerah Tak Perlu Tunggu Infrastruktur Canggih untuk Transformasi Digital

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai pemerintah daerah tidak perlu menunggu ketersediaan infrastruktur teknologi canggih untuk melakukan transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan talenta lokal justru menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Nezar dalam Sarasehan Pembangunan Daerah di Kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat pada Selasa (3/11). Dia mengatakan, setiap daerah perlu mencari cara untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna mengatasi berbagai keterbatasan.

“Kita perlu berpikir, apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita miliki dan bagaimana kita menggerakkan talenta-talenta untuk bisa mengatasi keterbatasan yang ada,” tegas Wamen Nezar.

Menurut Nezar, keterbatasan anggaran dan infrastruktur bukan alasan bagi daerah untuk menunda inovasi. Pemerintah daerah perlu mengandalkan kemampuan sumber daya manusia serta mencari pendekatan teknologi yang bisa menjawab persoalan pembangunan.

Dia kemudian mencontohkan perkembangan industri kecerdasan artifisial (AI) di Tiongkok. Negara tersebut mampu mengembangkan model AI yang kompetitif meskipun menghadapi keterbatasan akses terhadap perangkat komputasi canggih. Nezar menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan riset dan kualitas talenta digital yang dimiliki Tiongkok.

“Model AI tersebut kini menjadi pilihan di dunia, mampu bersaing meskipun menggunakan infrastruktur yang lebih rendah dari kompetitornya. Kekuatannya adalah di talenta digitalnya,” kata Wamen Nezar.

Dia menambahkan transformasi digital di Indonesia perlu berfokus pada kemampuan mengadaptasi teknologi yang sudah tersedia. Penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

“Bagaimana kita mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa menjawab secara konkret kebutuhan-kebutuhan praktis di tengah masyarakat,” jelasnya.