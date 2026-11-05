Aceh Punya Peluang Tembus Pasar Asia Tenggara, Komdigi Dorong Startup Lokal Manfaatkan Teknologi

JawaPos.com - Posisi geografis Aceh yang berada di jalur Selat Malaka dinilai menjadi modal besar bagi pengembangan bisnis rintisan atau startup. Letaknya yang berdekatan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan bisnis hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, potensi tersebut perlu dimanfaatkan generasi muda Aceh dengan mengembangkan bisnis berbasis teknologi digital. Menurutnya, startup lokal tidak seharusnya hanya berorientasi pada pasar dalam negeri, tetapi juga mulai membidik konsumen di negara tetangga.

“Aceh punya potensi yang besar bukan hanya di tingkat nasional. Karena posisi kita ada di Selat Malaka, kita punya peluang yang cukup besar untuk bisa berbisnis lintas negara,” ujarnya dalam acara Aceh Startup Day 2026 di Banda Aceh, dikutip Kamis (5/11).

Nezar menilai, kedekatan Aceh dengan jalur perdagangan internasional dapat menjadi keunggulan untuk menciptakan produk dan layanan digital yang memiliki pasar lebih luas. Karena itu, ia mendorong anak muda setempat membangun aplikasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat Aceh, tetapi juga relevan bagi pengguna di negara lain.

“Rekan-rekan generasi muda Aceh, kita gunakan kesempatan ini agar kita outward looking. Kita melihat keluar, kita coba buat aplikasi-aplikasi yang berbasis di Aceh tapi juga dipakai oleh negara-negara tetangga,” tegasnya.

Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bidang yang dapat menjadi sasaran pengembangan inovasi digital. Pemanfaatan teknologi di sektor tersebut dinilai bisa membantu meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas pemasaran produk daerah.

Salah satu peluangnya terdapat pada sektor perikanan di kawasan pesisir utara dan timur Aceh. Startup lokal dapat mengembangkan teknologi untuk mendukung proses produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan agar lebih efisien.

Selain itu, komoditas unggulan seperti kopi Gayo, cokelat, dan nilam juga berpeluang mendapatkan nilai tambah melalui pemanfaatan platform digital. Teknologi dapat membantu pelaku usaha memperkenalkan produk sekaligus menjangkau pembeli dari luar daerah hingga pasar internasional.