Google Bakal Tutup Firebase Studio, Pengguna Diminta Pindahkan Proyek Sebelum Maret 2027

JawaPos.com - Google akan menghentikan layanan Firebase Studio, lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) berbasis web yang selama ini digunakan pengembang untuk membuat aplikasi.

Keputusan tersebut diambil seiring pergeseran strategi perusahaan yang kini lebih mengutamakan perangkat pengembangan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Seperti dilansir dari Engadget, Google mulai mengarahkan pengguna Firebase Studio untuk beralih ke dua platform lain, yakni Antigravity dan Google AI Studio.

Keduanya dinilai lebih sesuai dengan perkembangan proses pengembangan perangkat lunak yang semakin mengandalkan AI.

Pengguna sudah tidak bisa membuat ruang kerja baru maupun mendaftar untuk menggunakan Firebase Studio sejak 22 Juni 2026. Sementara itu, pengembang masih memiliki waktu hingga 22 Maret 2027 untuk mengekspor proyek mereka ke platform lain.

Setelah tenggat tersebut, Firebase Studio akan ditutup sepenuhnya dan data yang masih tersimpan di dalamnya akan dihapus.

Keputusan penghentian ini berkaitan dengan perubahan pendekatan Google dalam mengembangkan perangkat pemrograman. Saat pertama kali diperkenalkan pada 2025, Firebase Studio dirancang sebagai IDE yang terintegrasi langsung dengan Firebase.

Firebase sendiri merupakan layanan backend milik Google yang menyediakan berbagai kebutuhan pengembangan aplikasi, mulai dari basis data hingga hosting web.

Meski telah dilengkapi chatbot AI untuk membantu membuat prototipe, menyesuaikan aplikasi, dan mengerjakan sejumlah tugas pengembangan, Firebase Studio masih berfokus pada aktivitas penyuntingan kode.