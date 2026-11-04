ChatGPT Capai 20 Persen Volume Pencarian Google, OpenAI Mulai Goyahkan Dominasi Mesin Pencari

JawaPos.com - ChatGPT kini mencatat volume pencarian informasi setara sekitar seperlima dari total kueri Google. Angka yang diungkapkan OpenAI tersebut memperlihatkan semakin besarnya peran chatbot kecerdasan buatan (AI) sebagai alternatif mesin pencari, sekaligus menguji dominasi Google yang selama dua dekade menjadi pintu utama masyarakat untuk menemukan informasi di internet.

Angka tersebut diungkapkan Adam Fry, pemimpin produk konsumen ChatGPT, dalam wawancara dengan Alex Kantrowitz dari buletin teknologi Big Technology. "Volume kueri ChatGPT yang menyerupai pencarian kini mencapai sekitar seperlima dari volume kueri Google," kata Fry, sebagaimana dikutip Business Insider, Rabu (4/11/2026).

Bagi OpenAI, perkembangan ini menandai keberhasilan memperluas fungsi ChatGPT, sedangkan bagi Google, hal itu menunjukkan munculnya pesaing dalam bisnis pencarian informasi.

Pencapaian tersebut terbilang signifikan karena kemampuan ChatGPT mengakses informasi terkini melalui pencarian web baru berkembang sekitar satu setengah tahun sebelumnya. Sebelumnya, chatbot ini lebih mengandalkan informasi dari data pelatihan. Kini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban berdasarkan informasi yang ditemukan di internet.

Pertumbuhan itu didukung basis pengguna yang mencapai 1,2 miliar orang aktif mingguan, bertambah 200 juta dalam dua bulan dari sebelumnya satu miliar. Meski demikian, OpenAI belum merinci berapa banyak pengguna yang memanfaatkan ChatGPT untuk mencari informasi dibandingkan kebutuhan lain, seperti pemrograman dan pembuatan gambar.

Tren tersebut sejalan dengan laporan Pew Research Center pada Juni 2026. Survei terhadap 5.119 orang dewasa di Amerika Serikat menunjukkan 42 persen responden menggunakan chatbot AI untuk mencari informasi. Sementara itu, 38 persen responden yang bekerja memanfaatkannya untuk pekerjaan. ChatGPT menjadi layanan paling banyak digunakan, dengan 44 persen responden mengaku pernah mengaksesnya, dibandingkan Gemini sebesar 24 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan ChatGPT berlangsung ketika kualitas hasil pencarian Google mulai dipertanyakan pengguna. Hasil pencarian yang dipenuhi tautan dengan optimasi mesin pencari (SEO) dinilai menyulitkan masyarakat menemukan informasi relevan.

Sebagian pengguna bahkan menambahkan kata Reddit pada pencarian Google untuk memperoleh rekomendasi dan pengalaman langsung dari komunitas. Namun, kunjungan Reddit dari Google kemudian menurun setelah kehadiran AI Overviews, fitur yang menyajikan ringkasan jawaban langsung di halaman pencarian.