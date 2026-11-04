Google Bikin Aturan Baru, Siswa Tak Bisa Pakai Search Jika Sekolah Tolak AI

Ilustrasi Google Search. (Pixabay/Firmbee)
JawaPos.com - Google memperbarui kebijakan penggunaan fitur kecerdasan buatan (AI) di lingkungan sekolah. Dalam aturan terbaru, siswa jenjang TK hingga SMA tidak akan bisa mengakses layanan Google Search apabila administrator sekolah belum mengaktifkan fitur AI yang disediakan perusahaan.
Seperti dilansir dari Engadget, kebijakan tersebut diumumkan melalui sejumlah unggahan blog Google pada Selasa (3/11).
Wakil Presiden sekaligus Manajer Umum Google untuk sektor pendidikan, Chris Phillips, mengatakan pembaruan ini dilakukan setelah perusahaan menerima masukan dari sekolah, guru, peneliti, dan pembuat kebijakan.
Menurut Phillips, pihak sekolah harus memiliki kendali lebih besar terhadap penggunaan AI oleh siswa. Karena itu, Google akan mengubah pengaturan akses untuk Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom, dan Google Search.
"Akses ke produk-produk ini akan dinonaktifkan sepenuhnya untuk akun siswa jenjang K-12 (TK hingga SMA), sampai administrator sekolah secara eksplisit mengaktifkannya," tulis Phillips.
Google menjelaskan bahwa administrator sekolah dapat mengaktifkan masing-masing layanan secara terpisah. Artinya, sekolah tidak harus mengaktifkan seluruh fitur AI untuk memberikan akses kepada siswa.
Pembaruan kebijakan tersebut akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Google juga akan membatalkan perubahan yang diterapkan pada musim panas lalu, ketika sejumlah fitur AI di platform pembelajaran Classroom diaktifkan secara otomatis.
Kebijakan sebelumnya sempat menuai kritik dari kalangan pendidik. Seperti dilaporkan The New York Times, sejumlah guru dan pihak sekolah keberatan dengan pengaktifan fitur AI secara otomatis tanpa kendali yang cukup dari administrator.
Namun, Phillips menyebut layanan Google Search dan AI kini telah terintegrasi secara mendalam. Karena itu, sekolah yang tidak mengizinkan penggunaan perangkat AI juga berpotensi kehilangan akses terhadap layanan pencarian tersebut.
"Jika sebuah sekolah melarang penggunaan perangkat AI, maka siswa tidak akan memiliki akses ke layanan Pencarian, dan mereka akan melihat pesan dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa layanan tersebut tidak tersedia," ujarnya kepada Engadget.
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