5 Tips Mendinginkan HP yang Overheat, Hindari Baterai Menggembung Sampai Mati Total

Ilustrasi komponen smartphone/Pexels
JawaPos.com-Overheat merupakan salah satu masalah umum yang kerap terjadi pada perangkat elektronik, termasuk HP.
Overheat bisa disebabkan karena banyak faktor. Menurut informasi dari laman eraspace dan /erafone diketahui bahwa HP yang mudah panas bisa dipicu oleh sejumlah kebiasaan dari pengguna.
Mulai dari menjalankan aplikasi berat yang membuat processor dan baterai bekerja lebih keras, melakukan scrolling media sosial tanpa henti, sampai membuka terlalu banyak aplikasi yang tidak digunakan.
Selain itu, tingkat kecerahan layar yang terlalu tinggi dan aktivitas memperbarui aplikasi secara terus menerus juga dapat meningkatkan beban kerja pada HP anda.
Selanjutnya, faktor lingkungan seperti paparan panas turut mempercepat overheat pada HP. Begitu juga saat HP kesulitan mendapatkan sinyal, terutama pada keramaian, sehingga processor harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan koneksi jaringan.
Jika dibiarkan, overheat dapat memicu berbagai risiko kerusakan pada HP mulai dari dari baterai yang menggembung, HP mati mendadak, sampai kehilangan data. Kerusakan yang parah pada baterai juga dapat memicu kebakaran.
Jika anda kerap mengalami masalah overheat pada HP ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu menurunkan suhu dan mencegah kerusakan yang lebih parah.
Kurangi kecerahan layar
Layar HP yang terlalu terang dapat membuat komponen lebih mudah panas. Mengingat layar HP mengonsumsi daya yang cukup besar termasuk dari baterainya.
Anda perlu mengurangi kecerahan layar saat HP mulai mengalami overheat. Selain itu mengaktifkan fitur auto brightness juga bisa dilakukan supaya HP anda menyesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar.
Matikan GPS, paket data, dan bluetooth
Semakin banyak aplikasi dan fitur yang sedang berjalan, maka semakin mudah juga HP anda menjadi panas.
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