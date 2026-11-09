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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 20.48 WIB

Tidak Mudah Goyah Menghadapi Masalah, Terapkan 5 Tips Stoik Ini dalam Kehidupan

tips stoik yang membuat pribadi lebih tangguh secara mental. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Menjalani kehidupan di tengah berbagai tuntutan bukanlah perkara mudah. Tekanan pekerjaan, persoalan keuangan, masalah hubungan, hingga ekspektasi lingkungan sering kali menjadi sumber stres yang memengaruhi kondisi mental seseorang.

Dalam situasi seperti ini, memiliki ketahanan mental menjadi bekal penting agar seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Salah satu pendekatan yang bisa dipelajari adalah filosofi Stoik, sebuah aliran pemikiran dari Yunani kuno yang telah berkembang selama lebih dari dua ribu tahun.

Ajaran Stoik mengajarkan manusia untuk mengelola emosi, menerima kenyataan, serta menggunakan akal sehat sebelum mengambil keputusan. Filosofi ini juga menekankan pentingnya membedakan persoalan yang berada dalam kendali diri dan hal-hal yang tidak bisa diubah.

Menariknya, sejumlah prinsip Stoik masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang menjadi lebih tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat lima tips berdasarkan filosofi Stoik yang dapat diterapkan untuk membangun ketangguhan mental dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut lima prinsip yang bisa kamu pelajari dan praktikkan.

1. Jangan Menghabiskan Energi untuk Hal di Luar Kendali

Salah satu ajaran paling mendasar dalam filosofi Stoik adalah memahami perbedaan antara sesuatu yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia.

Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah mengalami perbudakan, menekankan bahwa manusia perlu memahami batas kendalinya agar tidak terus-menerus terbebani oleh keadaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa mereka ubah. Misalnya, terlalu memikirkan penilaian orang lain, mencemaskan kondisi yang belum terjadi, atau terus mengeluhkan keadaan yang tidak sesuai harapan.

Padahal, energi tersebut bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Kamu memang tidak bisa menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi kamu dapat memilih cara meresponsnya. Begitu pula ketika menghadapi kesulitan finansial, kamu mungkin tidak mampu mengubah kondisi ekonomi secara langsung, tetapi tetap bisa memperbaiki kebiasaan mengatur pengeluaran.

Karena itu, setiap kali merasa khawatir, cobalah bertanya kepada diri sendiri apakah persoalan tersebut masih berada dalam kendalimu.

Jika tidak, belajarlah menerima kenyataan dan arahkan perhatian pada tindakan yang memang bisa dilakukan. Kebiasaan ini membantu pikiran menjadi lebih terarah dan tidak mudah terkuras oleh kekhawatiran yang tidak produktif.

2. Jadikan Kesulitan sebagai Kesempatan untuk Bertumbuh

Banyak orang menganggap hambatan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka mudah merasa kecewa, kehilangan motivasi, bahkan meragukan kemampuan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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