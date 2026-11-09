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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 9 November 2026 | 20.26 WIB

8 Cara Asuh Zaman Now yang Membuat Parenting VOC Tidak Lagi Relevan, Utamakan Empati dan Solusi

Ilustrasi parenting/Pexels - Image

Ilustrasi parenting/Pexels

JawaPos.com-Parenting tradisional kerap menuntut kepatuhan anak secara mutlak kepada orang tua.

Termasuk memberikan beban yang tinggi kepada orangtua untuk selalu bersikap kuat, tidak terbuka, dan selalu ada di saat anak membutuhkan.

Parenting VOC kerap identik dengan pembentukan sosok anak yang patuh. Namun, tanpa disadari ada banyak sisi dalam diri anak yang hilang dan tidak berkembang secara optimal, padahal sangat berguna bagi masa depannya.

Menurut informasi dari laman.aconsciousrethink yang dikutip pada (9/11) cara-cara mendidik yang usang tersebut sekarang sudah tidak lagi relevan. 

Seiring perkembangan zaman, dibutuhkan solusi efektif dan empati untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik.

Kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Keduanya dibutuhkan untuk membentuk anak menjadi sosok yang baik dan sukses.

Berikut cara membentuk anak agar memiliki kecerdasan emosional. Hal ini dapat anda mulai sejak anak mempelajari berbagai hal pertama dalam hidupnya, yakni di rumah.

Saat anak anda menangis atau tantrum, orangtua dengan kecerdasan emosional akan berusaha memahami perasaan tersebut.

Memarahi anak karena menunjukkan perasaannya, tidak akan mengajarkan mereka cara menghadapi kekecewaan ataupun kesedihan. Tindakan tersebut justru 

Setiap emosi selalu memiliki nama, perasaan, dan dapat diinformasikan. Orang tua dapat menjadi sosok pertama yang dipercaya mampu memahami pengalaman emosional anak tanpa terburu-buru memperbaikinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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