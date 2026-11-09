8 Cara Pandang Hidup yang Membedakan Pencinta Kopi Hitam dan Penikmat Latte

Ilustrasi seseorang yang menikmati kopi hitam JawaPos.com – Setiap orang mempunyai selera berbeda dalam menikmati secangkir kopi. Ada yang lebih menyukai kopi hitam dengan rasa pahit yang kuat, tetapi tidak sedikit pula yang memilih latte dengan perpaduan espresso dan susu bercita rasa lembut. Menariknya, pilihan minuman tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan perbedaan karakter dan kebiasaan seseorang. Penikmat kopi hitam sering diasosiasikan dengan kesederhanaan dan ketegasan, sedangkan penggemar latte dianggap lebih menyukai kenyamanan serta variasi dalam menikmati sesuatu. Meski demikian, selera kopi tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang. Perbedaan tersebut lebih tepat dipandang sebagai gambaran menarik mengenai preferensi dan cara seseorang menikmati kehidupan. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perbedaan pola pikir yang sering dikaitkan dengan orang yang menyukai kopi hitam dibandingkan mereka yang lebih memilih latte. Lantas, apa saja perbedaan tersebut? Berikut ulasan lengkapnya. 1. Mengutamakan Kesederhanaan atau Kenyamanan Penyuka kopi hitam umumnya digambarkan sebagai pribadi yang menyukai sesuatu secara sederhana. Mereka menikmati karakter asli kopi tanpa perlu tambahan susu, gula, maupun pemanis lainnya. Bagi mereka, cita rasa alami justru menjadi daya tarik utama. Tidak banyak tambahan bukan berarti kurang menarik, karena kualitas bisa dinikmati tanpa perlu sesuatu yang berlebihan. Sementara itu, penggemar latte cenderung menyukai kenyamanan dalam setiap tegukan. Perpaduan espresso dengan susu menghasilkan tekstur lembut dan rasa yang lebih seimbang. Mereka menikmati sesuatu yang terasa menyenangkan, sehingga tidak keberatan memberikan sentuhan tambahan untuk mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan selera. 2. Berorientasi pada Inti atau Menikmati Pengalaman Bagi penikmat kopi hitam, bagian terpenting dari secangkir kopi adalah cita rasa asli biji kopi yang digunakan. Mereka biasanya lebih memperhatikan karakter aroma, tingkat keasaman, hingga kekuatan rasa yang dihasilkan. Pilihan tersebut menggambarkan kecenderungan untuk mengutamakan esensi dibandingkan unsur tambahan. Berbeda dengan pecinta latte yang melihat kopi sebagai sebuah pengalaman menyeluruh. Mereka tidak hanya menikmati rasa espresso, tetapi juga perpaduan susu, tekstur, suhu, dan tampilan minuman. Dengan kata lain, penikmat latte cenderung menghargai keseluruhan sensasi yang muncul ketika menikmati secangkir kopi. 3. Konsisten Menentukan Pilihan atau Gemar Bereksplorasi Orang yang menyukai kopi hitam sering digambarkan mempunyai pilihan yang cukup konsisten. Mereka sudah mengetahui rasa yang disukai sehingga tidak selalu tertarik mencoba banyak variasi.