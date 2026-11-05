1 dari 15 Orang Dewasa Pernah Jadi Korban Pelecehan Berbasis AI, Mayoritas Pria

JawaPos.com - Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat dan menyebarkan gambar intim tanpa persetujuan masih menjadi ancaman di ruang digital.

Sebuah penelitian internasional mendapati satu dari 15 orang dewasa pernah menjadi korban kekerasan seksual berbasis gambar, yang dibuat menggunakan AI, di mana mayoritas korban yang melapor adalah pria.

Seperti dilansir dari SMBTech, penelitian yang dipimpin RMIT University dan didanai Google itu melibatkan lebih dari 7.200 responden di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasilnya, sebanyak 7 persen responden mengaku pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual berbasis gambar AI sejak berusia 18 tahun. Khusus di Australia, angkanya mencapai 7,7 persen.

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Peneliti mengidentifikasi tiga bentuk penyalahgunaan, yakni pembuatan atau manipulasi gambar intim tanpa izin, penyebaran gambar tersebut tanpa persetujuan, serta ancaman penyebarannya.

Dari kelompok korban, sebanyak 4,4 persen mengalami penyebaran gambar intim hasil AI tanpa izin.

Sementara itu, 4,3 persen menjadi korban pembuatan gambar tanpa persetujuan dan 3,6 persen pernah mendapat ancaman penyebaran konten serupa.

Dampaknya juga tidak ringan. Hampir 87 persen korban melaporkan setidaknya satu dampak negatif terhadap kehidupan mereka, mulai dari kesehatan, hubungan pribadi, pekerjaan, hingga kondisi keuangan.

Sementara, lebih dari 90 persen juga mengalami reaksi emosional negatif setelah mengetahui dirinya menjadi sasaran.

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