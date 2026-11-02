Komponen Drone Masih Impor, Frogs Indonesia Berhasil Capai TKDN 66 Persen

JawaPos.com - Industri manufaktur drone dalam negeri masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap komponen impor. Sejumlah komponen kritis, seperti baterai, motor listrik (DC motor), dan propeller, belum dapat diproduksi secara mandiri di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat penguatan rantai pasok lokal menjadi pekerjaan rumah bagi industri drone nasional.

CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra mengatakan, perusahaan terus mengembangkan kemampuan manufaktur dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Salah satu upayanya dilakukan melalui pengembangan teknologi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Saat ini, sejumlah produk drone Frogs Indonesia telah mengantongi sertifikat TKDN yang dinilai oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Bahkan, TKDN salah satu produknya mencapai 66 persen, meningkat dari sebelumnya 53 persen.

"Untuk bisa bersaing di pasar Indonesia, kami harus punya sertifikasi TKDN. Karena itu, beberapa drone kami sudah dilengkapi sertifikat TKDN yang diasesmen Kementerian Perindustrian," kata Adhitya di ajang PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Minggu (1/11).

Bidik Kebutuhan Drone Pertanian Produk yang dikembangkan Frogs mencakup drone pemetaan, pertanian, kargo, hingga pembersihan gedung. Untuk sektor pertanian, perusahaan menyediakan drone penyemprot pestisida dan pupuk, pembibitan, serta pemantauan kesehatan tanaman.

Menurut Adhitya, kebutuhan drone pertanian berpotensi meningkat seiring dengan program ketahanan pangan nasional. Salah satunya program cetak sawah yang membutuhkan dukungan teknologi untuk mempercepat proses ekstensifikasi pertanian.

Dia menyebut, kebutuhan drone untuk program cetak sawah di Papua saja diperkirakan mencapai lebih dari 7.000 unit dengan cakupan lahan sekitar 160 ribu hektare. Kebutuhan serupa juga muncul di sejumlah wilayah lain.

"Mulai dari pemetaan lahan, penyebaran bibit, penyemprotan pestisida dan pupuk, sampai pemantauan kesehatan tanaman, semuanya bisa dibantu menggunakan drone. Jenis dronenya berbeda-beda sesuai fungsi," jelasnya.