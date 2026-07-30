Frogs Indonesia Dorong Pertanian Presisi Lewat Inovasi Drone di INAGRITECH 2026

JawaPos.com – Frogs Indonesia memperkenalkan tiga drone pertanian berbasis teknologi presisi dalam INAGRITECH 2026. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi pertanian Indonesia yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Perusahaan teknologi drone tersebut membawa sejumlah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Dalam pameran itu, Frogs Indonesia memperkenalkan tiga solusi unggulan, yakni Sekar Agri 20L, Sekar Agri 6L, dan Srikandi Multispectral.

Ketiga drone tersebut dikembangkan untuk mendukung konsep pertanian presisi (precision farming) melalui teknologi yang memungkinkan petani melakukan pemantauan lahan, penyemprotan, hingga pengelolaan tanaman secara lebih efektif dan akurat.

CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra mengatakan, keikutsertaan dalam INAGRITECH 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan peran teknologi drone dalam menjawab tantangan pertanian modern.

"INAGRITECH 2026 menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan bagaimana teknologi drone dapat mendukung pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kami berharap melalui pameran ini dapat terjalin lebih banyak kolaborasi yang mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih luas di sektor pertanian Indonesia," kata Adhitya, Kamis (30/7).

Selain memamerkan produk, Frogs Indonesia juga menghadirkan demonstrasi langsung penggunaan drone selama pameran berlangsung. Aksi tersebut menarik perhatian pengunjung yang ingin melihat secara langsung kemampuan teknologi drone dalam membantu aktivitas pertanian, mulai dari pengelolaan tanaman hingga peningkatan efisiensi kerja petani.

"Bagi Frogs Indonesia, teknologi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi para pelaku pertanian. Inovasi tidak hanya hadir dalam bentuk produk, tetapi juga melalui kolaborasi yang dapat mempercepat adopsi teknologi di lapangan," tutur Adhitya.

Dia menambahkan, keikutsertaan Frogs Indonesia dalam INAGRITECH 2026 menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus berkontribusi dalam mempercepat transformasi pertanian Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, Frogs Indonesia mendorong terciptanya sektor pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Deputy General Chairman ALSINTANI Henry Haryanto menilai masa depan pertanian Indonesia tidak hanya bergantung pada luasnya lahan, tetapi juga kemampuan dalam mengadopsi inovasi dan meningkatkan efisiensi.