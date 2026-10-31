Google Perluas Iklan, Konten Bersponsor Akan Muncul di Fitur Pencarian AI

Google memperluas pasokan energi nuklir untuk menopang kebutuhan listrik data center AI di Amerika Serikat (The Verge)
JawaPos.com - Google mulai memperluas penayangan iklan pada fitur pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI) ke lebih banyak negara. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan melihat hasil awal yang menjanjikan dari penempatan konten bersponsor pada fitur tersebut.
Iklan kini akan mulai ditampilkan kepada pengguna di Australia, Kanada, India, Kenya, Malaysia, Selandia Baru, Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Singapura.
Sementara itu, pengguna di Brasil, Meksiko, dan Inggris dijadwalkan mulai melihat iklan serupa pada akhir tahun ini. Google juga akan memperluas format iklan di Amerika Serikat dengan menghadirkan iklan multiturn atau berkelanjutan.
Melalui format tersebut, konten bersponsor tetap dapat muncul ketika pengguna mengajukan pertanyaan lanjutan dalam satu rangkaian pencarian berbasis AI.
Perluasan ini menyusul pembahasan dalam laporan pendapatan kuartal ketiga perusahaan induk Google, Alphabet. Dalam diskusi bersama investor, jajaran eksekutif mengungkapkan bahwa monetisasi fitur pencarian berbasis AI tersebut masih tergolong rendah.
Pendapatan yang dihasilkan sejauh ini belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengoperasikan fitur tersebut. Meski begitu, iklan yang telah ditampilkan menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Google berharap penambahan pasar dan perluasan format iklan dapat meningkatkan pendapatan dari fitur pencarian berbasis AI sekaligus mendorong monetisasi yang lebih baik.
Sebagai informasi, Google mulai menyediakan fitur pencarian berbasis AI tersebut untuk seluruh pengguna di Amerika Serikat pada Mei 2025. Beberapa bulan kemudian, tepatnya November 2025, perusahaan mulai menguji penayangan iklan bersponsor di dalamnya.
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