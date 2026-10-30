Google Photos Perbaiki Bug, Foto Hasil Edit kini Bisa Dibagikan ke Aplikasi Lain

JawaPos.com - Google akhirnya memperbaiki bug pada Google Photos yang membuat foto hasil editan tidak muncul di menu pemilihan gambar atau image picker pada aplikasi lain.

Seperti dilansir dari Engadget, Jumat (30/10), masalah ini sebelumnya dialami sejumlah pengguna Android. Foto yang telah diedit melalui Google Photos tidak dapat ditemukan ketika pengguna ingin mengunggahnya ke aplikasi lain.

Kondisi tersebut terjadi pada berbagai aplikasi, termasuk layanan pesan instan dan media sosial. Akibatnya, pengguna kesulitan membagikan foto yang sudah mereka edit.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menyimpan foto hasil editan sebagai salinan, bukan menimpa foto asli. Dengan begitu, foto versi terbaru tetap bisa muncul di menu pemilihan gambar.

Namun, solusi tersebut kurang praktis bagi pengguna yang hanya ingin menyimpan foto hasil editan dan menghapus versi aslinya.

Kini, masalah tersebut dilaporkan telah teratasi. Pendiri APK Mirror, Artem Russakovskii, bersama 9to5Google menyebut foto yang telah diedit sudah bisa diakses kembali melalui image picker seperti biasa.

Ini bukan pertama kalinya Google Photos mengalami masalah pada fitur pengeditan. Bulan lalu, Google juga mengakui adanya bug yang membuat sejumlah tombol di aplikasi tersebut tidak berfungsi.