Google Photos Perbaiki Bug, Foto Hasil Edit kini Bisa Dibagikan ke Aplikasi Lain

Ilustrasi gudeg di Jakarta. (Dok. Google Photos)
JawaPos.com - Google akhirnya memperbaiki bug pada Google Photos yang membuat foto hasil editan tidak muncul di menu pemilihan gambar atau image picker pada aplikasi lain.
Seperti dilansir dari Engadget, Jumat (30/10), masalah ini sebelumnya dialami sejumlah pengguna Android. Foto yang telah diedit melalui Google Photos tidak dapat ditemukan ketika pengguna ingin mengunggahnya ke aplikasi lain.
Kondisi tersebut terjadi pada berbagai aplikasi, termasuk layanan pesan instan dan media sosial. Akibatnya, pengguna kesulitan membagikan foto yang sudah mereka edit.
Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menyimpan foto hasil editan sebagai salinan, bukan menimpa foto asli. Dengan begitu, foto versi terbaru tetap bisa muncul di menu pemilihan gambar.
Namun, solusi tersebut kurang praktis bagi pengguna yang hanya ingin menyimpan foto hasil editan dan menghapus versi aslinya.
Kini, masalah tersebut dilaporkan telah teratasi. Pendiri APK Mirror, Artem Russakovskii, bersama 9to5Google menyebut foto yang telah diedit sudah bisa diakses kembali melalui image picker seperti biasa.
Ini bukan pertama kalinya Google Photos mengalami masalah pada fitur pengeditan. Bulan lalu, Google juga mengakui adanya bug yang membuat sejumlah tombol di aplikasi tersebut tidak berfungsi.
Tombol Bagikan, Edit, Tambahkan ke, dan Sampah dilaporkan tidak merespons setelah pengguna melakukan pengeditan foto pada perangkat tertentu. Menurut laporan Android Authority, Google berhasil memperbaiki masalah tersebut dalam waktu sekitar satu hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022