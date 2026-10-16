Play Store Hadirkan Fitur Baru Shop Devices, Google Mulai Jual Perangkat

Ilustrasi aplikasi Google Play Store. (Gizmochina)
JawaPos.com - Google mulai memperluas fungsi Play Store dengan menghadirkan fitur penjualan perangkat keras. Fitur baru bernama Shop devices tersebut muncul di sejumlah wilayah melalui menu pemilihan akun di Play Store.
Seperti dilansir dari GSM Arena, perangkat yang ditawarkan tidak hanya berasal dari lini Pixel milik Google, tetapi juga mencakup sejumlah produk Samsung. Pengguna di wilayah tertentu dapat menemukan ponsel Galaxy S26 dan beberapa perangkat Galaxy Watch8, selain seri Pixel 11 dan Pixel Watch.
Meski demikian, fitur toko perangkat keras tersebut belum sepenuhnya tersedia. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, halaman penjualan itu masih belum bisa diakses secara menyeluruh. Di wilayah tertentu bahkan perangkat Samsung belum muncul, sementara produk Pixel sudah tersedia, begitupun sebaliknya.
Dari sisi harga, belum ada penawaran khusus yang diberikan. Perangkat yang tercantum masih dijual dengan harga normal tanpa diskon. Dengan demikian, kehadiran fitur ini tampaknya menjadi upaya Google untuk memperluas saluran penjualan perangkat keras di luar Google Store resmi.
Namun, langkah Google turut memunculkan pertanyaan mengenai alasan Samsung menjadi satu-satunya produsen lain yang perangkatnya ditawarkan melalui Play Store.
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Jawa Pos
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