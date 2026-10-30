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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Komdigi Buka Suara soal Shadowban, Pengguna Media Sosial Bisa Ajukan Pengaduan ke Platform

Ilustrasi media sosial. (Istimewa) - Image

Ilustrasi media sosial. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pengguna media sosial yang merasa terkena shadowban atau mengalami pembatasan jangkauan konten dapat mengajukan pengaduan dan banding kepada platform. Langkah tersebut bisa ditempuh melalui mekanisme yang disediakan masing-masing perusahaan platform.

Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga dan Kehumasan Komdigi Marolli Jeni Indrarto mengatakan, pengaturan distribusi unggahan kepada pengguna merupakan bagian dari sistem yang dikelola platform. Begitu pula dengan kebijakan moderasi terhadap konten yang diunggah masyarakat.

Atas dasar itu, Komdigi mengarahkan pengguna untuk menyampaikan keluhan mengenai jangkauan konten maupun keputusan moderasi melalui saluran pengaduan platform.

"Jika masyarakat merasa konten, kritik atau pendapatnya misalkan agak melambat gitu ya, seolah ada shadowban, misalkan daya jangkauannya tidak masuk ke followers-nya dan sebagainya, mereka sebenarnya dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform," ungkap Marolli di Kantor Komdigi, dikutip Jumat (30/10).

Meski demikian, Marolli belum memastikan apakah berkurangnya jangkauan unggahan yang dialami sejumlah pengguna merupakan bentuk shadowban. Dia menjelaskan, fokus pemerintah berada pada penanganan konten yang melanggar hukum serta potensi penyebaran disinformasi.

Adapun shadowban merupakan kondisi ketika sebuah unggahan mengalami pembatasan distribusi sehingga tidak menjangkau banyak pengguna, termasuk pengikut akun yang mengunggahnya.

Di tengah persoalan tersebut, Komdigi turut meminta perusahaan platform menjelaskan cara kerja algoritma secara lebih terbuka. Pengguna dinilai perlu mengetahui apabila unggahan mereka mendapatkan pembatasan, termasuk alasan dan prosedur yang mendasari tindakan tersebut.

"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana algoritma kemudian memengaruhi informasi yang mereka terima, jadi kalau misalkan terkait algoritma biar kita sama-sama paham bahwa ini juga ada peran platform dan juga behavior di dalam masyarakat dalam mengkonsumsi media, terutama media sosial," ungkap Marolli.

Menurut Marolli, algoritma memiliki pengaruh terhadap informasi yang dilihat masyarakat setiap hari. Konten yang muncul di beranda tidak selalu mewakili keseluruhan kondisi sosial karena platform menyaring dan merekomendasikan unggahan berdasarkan aktivitas, minat, serta interaksi pengguna.

Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima informasi dari media sosial. Dia mengingatkan agar setiap informasi diperiksa kembali sebelum dipercaya atau dibagikan kepada orang lain.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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