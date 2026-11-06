Psikologi Ungkap 8 Perilaku Orang Tua yang Gemar Mengunggah Foto Anak di Media Sosial

JawaPos.com – Tidak sedikit orang tua yang gemar membagikan berbagai momen bersama anaknya di media sosial.
Mulai dari foto keseharian, aktivitas bermain, hingga pencapaian kecil sang buah hati kerap menjadi konten yang diunggah ke akun pribadi mereka.
Bagi sebagian orang yang melihatnya, unggahan tersebut terasa menyenangkan dan menggemaskan.
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Namun, ada pula yang penasaran mengenai alasan di balik kebiasaan orang tua membagikan begitu banyak potret kehidupan anaknya kepada publik.
Kebiasaan mengunggah foto anak ternyata bisa dilihat dari sudut pandang psikologi.
Melansir geediting, berikut delapan perilaku orang tua yang suka mengunggah foto anaknya di media sosial. Apakah Anda salah satunya?
1. Kompensasi berlebihan untuk sesuatu
Orang yang terus-menerus mengunggah foto anak-anaknya di media sosial mungkin sedang melakukan kompensasi berlebihan untuk sesuatu.
Ini bisa berupa apa saja, mulai dari merasa tidak mampu sebagai orang tua hingga tidak puas dengan kehidupan pribadinya.
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