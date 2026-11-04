Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Literasi Digital untuk Lindungi Anak-anak

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid menekankan pentingnya penguatan literasi digital untuk memberikan ruang aman bagi anak-anak saat mengakses penggunaan teknologi dan media sosial.

Menurutnya, penguatan literasi merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan kebijakan pemerintah, peran orang tua serta penyelenggara platform.

"Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakannya secara bijak. Kita tidak sedang menjauhkan anak-anak dari teknologi, tetapi memastikan mereka memiliki kesiapan dan perlindungan yang memadai sebelum memasuki ruang digital yang memiliki berbagai risiko," ujarnya dalam Temu Nasional 1 Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) di Universitas Airlangga Surabaya, dikutip Rabu (4/11/2026).

Baca Juga:Wamen Komdigi Tegaskan Daerah Tak Perlu Tunggu Infrastruktur Canggih untuk Transformasi Digital

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Literasi Politik & Perlindungan Anak di Era Digital”, itu Meutya menyoroti berbagai risiko yang mengintai anak ketika mengakses platform digital.

Mulai dari kecanduan media sosial dan gim, paparan konten negatif, perundungan siber, penipuan daring, hingga ancaman child grooming.

Dia juga menyoroti desain algoritma sejumlah platform digital yang mendorong pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya.

"Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika anak-anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan aktivitas digitalnya," tambahnya.

Baca Juga:Komdigi Klaim Beri Waktu Tanggapan Platform 24 Jam Sebelum Takedown Ujaran Kebencian

Karena itu, literasi digital dinilai tidak sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi.

"Anak-anak juga perlu dibekali kecakapan menyaring informasi, mengenali ancaman, serta memahami konsekuensi dari aktivitas mereka di internet," katanya.