Evolusi Pemeliharaan Gedung: Drone Pembersih Tekan Risiko Kerja di Ketinggian

Uji coba teknologi drone cleaning Frogs Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Pembersihan bagian luar gedung bertingkat selama ini dikenal sebagai pekerjaan berisiko tinggi yang mengandalkan tenaga manusia dan gondola.
Di tengah tantangan tersebut, teknologi drone cleaning mulai dikembangkan sebagai alternatif modern untuk mempermudah perawatan fasad gedung, hotel, maupun perkantoran tanpa harus menempatkan pekerja langsung di titik ekstrem.
Di Indonesia, inovasi ini salah satunya dikembangkan oleh Frogs Indonesia melalui lini produk bertajuk Nakula Series.
Kehadiran teknologi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pemeliharaan gedung bertingkat yang sulit dijangkau metode konvensional.
CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra menuturkam, metode pembersihan gedung tinggi saat ini masih sangat bergantung pada tenaga manusia menggunakan alat bantu khusus seperti gondola.
Kondisi tersebut menyimpan potensi bahaya kerja yang cukup signifikan bagi para operator di lapangan.
"Kalau selama ini, pembersihan gedung tinggi masih dilakukan secara manual menggunakan gondola dan melibatkan tenaga manusia, dengan risiko kerja yang cukup tinggi," ujar Adhitya, Senin (26/10).
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Berbeda dari bayangan umum, drone cleaning tidak membebani badan pesawat dengan cairan pembersih yang berat.
Teknologi ini mengandalkan sistem penyemprotan berbasis pasokan air dari bawah yang dialirkan menggunakan kombinasi selang dan pompa khusus.
Air yang telah dicampur dengan cairan pembersih akan ditarik melalui selang menuju ke atas untuk langsung disemprotkan ke permukaan fasad bangunan.
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